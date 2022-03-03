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Fortum подала заявку на продление эксплуатации АЭС "Ловииса" до конца 2050 года

В Финляндии также работают два энергоблока АЭС "Олкилуото"

ХЕЛЬСИНКИ, 3 марта. /ТАСС/. Финская энергетическая компания Fortum подала властям республики заявку на продление срока эксплуатации АЭС "Ловииса" до конца 2050 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Fortum приняла решение подать заявку на новую лицензию для обоих блоков АЭС "Ловииса" до конца 2050 года", - говорится в сообщении.

Ранее рассматривалась возможность как продления срока службы энергоблоков АЭС до 2050 года, так и их вывод из эксплуатации после окончания периода лицензии в 2027 и 2030 году соответственно.

Сейчас в Финляндии также работают два энергоблока АЭС "Олкилуото", готовится к вводу в эксплуатацию третий.

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