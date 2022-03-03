Минфин Башкирии пересмотрел прогноз по дефициту на 2022 год в сторону уменьшения на 12%

УФА, 3 марта. /ТАСС/. Дефицит бюджета Башкирии в 2022 году уменьшится с первоначальных 21,4 млрд рублей до 19,6 млрд в связи с прогнозируемым ростом поступлений. При этом в новые параметры бюджета не заложены возможные негативные влияния западных санкций, сообщила министр финансов республики Лира Игтисамова в четверг на заседании комитета регионального парламента.

"С учетом всех обозначенных изменений объем бюджета Республики Башкортостан составит в 2022 году: по доходам - 256,5 млрд рублей, по расходам - 276,1 млрд, дефицит уменьшается с 21,4 до 19,6 млрд рублей", - сообщила Игтисамова.

Параметры дефицита на 2023 и 2024 годы остались без изменений и составят 8,4 млрд и 3,5 млрд рублей соответственно. Это первое изменение утвержденного закона о бюджете на 2022 и плановый период до 2024 года, оно связано с увеличением поступлений. "Мы повышаем план поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2022 году на 5 млрд, в 2023 - на 3,7 млрд, в 2024 - 1,9 млрд рублей. Увеличивается план по налогу на прибыль организаций, так как сложился очень хороший объем поступлений за 2021 год", - добавила министр.

При этом пока не учтено влияние западных санкций на параметры бюджета региона, уточнила Игтисамова.

По итогам 2021 года госдолг республики составил 26,6 млрд рублей, долговая нагрузка - менее 17%, что ниже уровня 2020 года.