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ЕС рассматривает возможность отключения белорусских банков от SWIFT

Представитель ЕС при этом отметил, что "SWIFT не имеет такой стратегической важности для белорусской экономики, как для российской"

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Европейский союз обсуждает возможность отключения белорусских банков от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер.

"Что касается SWIFT, то сейчас мы рассматриваем аналогичные шаги в отношении финансового сектора Белоруссии, но учитываем, что SWIFT не имеет такой стратегической важности для белорусской экономики, как для российской", - приводит слова представителя ЕС агентство.

Днем ранее Евросоюз ввел санкции в отношении 22 белорусских чиновников и военных, которые, по мнению сообщества, способствуют участию своей страны в военной операции России на Украине.

В черный список вошли в основном сотрудники Министерства обороны и Вооруженных сил Белоруссии. Среди них начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Леонид Воинов, помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский, помощник по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский и другие.

Теги
Белоруссия
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