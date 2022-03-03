"Эльгауголь" за пять лет увеличит штат сотрудников почти в семь раз

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Угольная компания "Эльгауголь" планирует в течение пяти лет увеличить почти в семь раз число сотрудников, работающих на отдаленном месторождении в Якутии. Об этом сообщил коммерческий директор "Эльгауголь" Александр Стулишенко в ходе форсайт-сессии о промышленности и экологической трансформации на Красноярском экономическом форуме в четверг.

"Мы увеличили за последние 1,5 года объемы производства больше чем в пять раз и достигли в прошлом году цифры 15 млн тонн товарной продукции. Планы на ближайшие три года - это 45 млн тонн ежегодная добыча и производство товарной продукции. На месторождении сейчас работают уже более 3 тыс. людей. За ближайшие три-пять лет число сотрудников должно увеличиться до 20 тыс. человек", - сказал Стулишенко.

Он отметил, что компания трудоустраивает людей вахтовым методом, поскольку в радиусе около 300 км от одного из крупнейшего в мире Эльгинского угольного месторождения нет населенных пунктов. Для подготовки горняков будут использоваться технологии виртуальной реальности.

"Мы внедряем технологию виртуальной реальности. Все наши процессы оцифровываются, мы готовим людей, которые приедут на месторождение работать, удаленно, до приезда на месторождение. Они в виртуальной реальности могут изучать производственные процессы и осваивать технику", - добавил он.

Также компания автоматизирует с помощью цифровых технологий весь процесс перевозки угля - от его погрузки в вагоны на месторождении до перевалки в порту и отправки конечному получателю.

"Мы имеем крупнейшую частную железную дорогу протяженностью 317 км и полностью сейчас ее автоматизируем - от управления движением локомотивов до контроля за погрузкой вагонов. Каждый вагон имеет свое назначение, потребителя. Он направляется по нашей железной дороге до БАМа с уже понятными индикативами, к какому составу по основной магистрали РЖД он должен быть прикреплен, [какой] состав движения до порта. При приходе в порт мы понимаем, куда этот уголь складируется, для какого судна готовится и для какого покупателя будет отправляться. Все это в системе автоматически загружается, архивируется", - рассказал Стулишенко.

Он отметил, что компания ежедневно отгружает порядка 800 вагонов добытого угля и в ближайшие три года планирует увеличить объемы добычи втрое - до 45 млн тонн в год. Цифровая система мониторинга отгрузки угля позволит контролировать его перевозку как в режиме онлайн, так и анализировать и сравнивать данные за более длительные промежутки времени.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.