Корпорация МСП и бизнес призвали регионы снять избыточные ковидные ограничения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Корпорация МСП и предприниматели предложили властям регионов РФ снять избыточные ковидные ограничения на фоне снижения заболеваемости, что позволит поддержать бизнес в условиях санкций. На сегодняшний день уже более 40 регионов отказались от системы QR-кодов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Просим власти регионов, если позволяет эпидемиологическая ситуация, оперативно снимать ковид-ограничения, нужно делать все возможное, чтобы поддержать малый бизнес, который также столкнулся с последствиями санкций. Сейчас в правительстве разрабатываются меры поддержки. Нам нужно действовать на опережение, на несколько шагов вперед. Многие регионы, за что им большая благодарность, так и поступают, и, в том числе, смягчают ограничения", - отметил глава Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба. Прежде всего, речь идет о использовании QR-кодов при входе в торговые и развлекательные центры.

К началу марта более 40 регионов, в числе которых Алтайский край, Татарстан, Башкирия, Саратовская, Нижегородская, Орловская области, отказались от QR-кодов. Одновременно в ряде субъектов отменяется требование по обязательному соблюдению социальной дистанции в кафе и кинотеатрах, торгово-развлекательных центрах. В нескольких регионах в рамках снятия ограничений предприятиям общепита разрешают работу и в ночное время.

В Москве принято решение уже с 3 марта прекратить использование QR-кодов. Отменяются также все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий. Кроме того, по данным столичной мэрии, в ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций. Домашний режим для москвичей старше 60 лет теперь будет носить рекомендательный характер.

Власти Санкт-Петербурга с 4 марта существенно смягчают ковидные ограничения. Разрешается посещать без QR-кода дома отдыха, рестораны, музеи, театры, концертные залы и кинотеатры, гостиницы, спортивные, физкультурные мероприятия.

В Оренбургской области и Алтайском крае уже полностью сняты ограничения по заполняемости зрительных залов. На Чукотке открылись ночные клубы, в Тульской области заработали детские игровые комнаты и фуд-корты, напомнили в корпорации.