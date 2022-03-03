Путин дал несколько поручений кабмину по поддержке молодежного предпринимательства

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть вопрос о необходимости законодательного закрепления понятия "молодежное предпринимательство". Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Кремля, этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания наблюдательного совета АСИ 16 декабря.

"Правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив при участии представителей ведущих деловых объединений в целях развития и поддержки молодежного предпринимательства рассмотреть вопросы, касающиеся необходимости законодательного закрепления понятия "молодежное предпринимательство", - говорится в документе.

Кроме того, кабмину поручено заняться формированием функционирующей по принципу одного окна системы поддержки молодых предпринимателей, включающей в себя инфраструктуру для создания и работы молодежных объединений, сервисы для проектов с использованием цифровых решений, в том числе интернет-платформы "Конструкториум".

Правительству необходимо подготовить законодательный механизм для упрощения ведения деятельности молодыми предпринимателями, а также определить ведомство, которое будет курировать эту тему.

Помимо этого, Путин поручил кабмину вместе с АСИ реализовать программу по развитию системы среднего профессионального образования в Северо-Кавказском федеральном округе. Она должна предусматривать создание межрегионального центра подготовки и повышения квалификации педагогических работников и мастеров производственного обучения, создание центра мониторинга использования трудовых ресурсов и перспективных потребностей рынка труда. Финансирование программы следует обеспечить уже с 2022 года, в том числе за счет средств федерального бюджета.