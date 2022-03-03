Деньги от сокращения зарплат руководства Роскосмоса пойдут на ракетно-космическую технику

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сэкономленные на персонале из числа руководителей предприятий Роскосмоса средства направят на создание новой ракетно-космической техники. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Все деньги, сэкономленные на административном персонале, на непроизводственном персонале, в том числе в центральном аппарате Роскосмоса, будут направлены исключительно на создание новой ракетно-космической техники", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы госкорпорации, все топ-менеджеры Роскосмоса могут легко сократить свои зарплаты. "Я считаю, что менеджмент всех остальных госкомпаний должен поступить точно таким же образом. Это не единственное сокращение, мы и дальше будем "сушить", проводить некоторые "технологические фитнесы", чтобы все средства ориентировать на решение профильных задач", - отметил Рогозин, подчеркнув, что невыплат зарплат на предприятиях не будет.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что зарплата гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в условиях санкций сокращена на 30%. По его словам, изменения затронули также топ-менеджмент госкорпорации.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет удар по способности РФ продолжать модернизировать ВС. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.

В свою очередь ЕС ввел санкции против Ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство заявило, что считает маловероятной возможность запуска российско-европейской миссии по исследованию Марса "ЭкзоМарс" из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". 26 февраля Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что германская сторона уведомила, что отключит свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом.