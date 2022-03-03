В Telegram произошел сбой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в четверг, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 13:58 мск, было зафиксировано 1188 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

56% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на подключение сервера, 23% - на работу приложения, 22% - на проблемы в получении сообщений.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. О неполадках в работе Telegram сообщали также пользователи в Белоруссии и на Украине.