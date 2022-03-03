СПБ биржа начнет биржевые торги 3 марта в 17:00 мск

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Старт биржевых торгов международными ценными бумагами 3 марта 2022 года в режиме основных торгов на СПБ бирже состоится в 17:00 мск. Решение принято по согласованию с Банком России и участниками торгов СПБ биржи, говорится в сообщении торговой площадки.

При этом сегодня торги в режиме основных торгов еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний с листингом на LSE, бумагами российских компаний, а также некоторых компаний с листингом в США (Yandex, VEON, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters) проводиться не будут.

"Старт торгов не ранее 17:00 мск связан с началом основных торгов на международном рынке. С 17:00 мск для инвесторов и участников торгов на СПБ Бирже действует период с дополнительной ликвидностью, основанный на сервисе исполнения сделок по наилучшим ценам международного рынка и в любом объеме", - также пояснили на сайте биржи.

СПБ Биржа также рекомендует частным инвесторам проявлять осторожность, сдержанность и тщательно взвешивать каждое принимаемое инвестиционное решение.