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ЕС предоставит Украине финансовую помощь в размере €1,2 млрд

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что "этот пакет окажет поддержку украинскому правительству"

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по программе предоставления Киеву макрофинансовой помощи в объеме €1,2 млрд. Об этом сообщил в четверг замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис в Twitter.

"Сегодня мне выпала честь подписать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи в объеме €1,2 млрд, этот пакет окажет поддержку украинскому правительству", - написал он.

1 марта депутаты Европарламента почти единогласно одобрили резолюцию, осуждающую военную операцию России на Украине и призывающую к жестким санкциям против Москвы, включая ограничение импорта нефти и газа из РФ и полное отключение страны от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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