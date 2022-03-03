Международные резервы России за неделю сохранились на уровне $643,2 млрд

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 25 февраля составили $643,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 25 февраля составили $643,2 млрд, как и 18 февраля 2022 года", - уточняется в сообщении регулятора.

В ближайшие три месяца во всех публикациях будут использоваться данные от 18 февраля.

По данным ЦБ, международные резервы России на 18 февраля обновили исторический максимум, увеличившись за неделю до $643,2 млрд с $639,6 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

