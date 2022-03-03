Фадеев призвал зарубежные компании, прекращающие работу в РФ, позаботиться о сотрудниках

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уверен, что российские власти примут все необходимые меры для поддержки работников зарубежных компаний, приостанавливающих и прекращающих работу в РФ, при этом он призвал руководство таких компаний "по-человечески отнестись к своим работникам".

Фадеев, слова которого в четверг приводит Telegram-канал СПЧ, отметил, что крупные зарубежные компании в массовом порядке приостанавливают или прекращают свою работу в России, десятки тысяч россиян, работающих на этих предприятиях, теперь опасаются оказаться на улице без средств к существованию.

"Это драматический пример того, как западные санкции бьют по простым россиянам, не имеющим никакого отношения к большой политике. Уверен, что российские власти примут необходимые меры по поддержке таких категорий граждан", - подчеркнул Фадеев.

При этом он обратил внимание на позицию компании IKEA. "Им сообщили о приостановке работы магазинов (пока на 3, возможно, и на 6 месяцев), при этом компания пока сохраняет выплату зарплат и создаст фонд для поддержки этих сотрудников. Призвал бы и другие зарубежные компании так же по-человечески отнестись к своим работникам из России", - сказал глава СПЧ.