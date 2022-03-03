Налоговые отчисления петербуржцев в федбюджет по итогам 2021 года сократились на 2%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Налогоплательщики Санкт-Петербурга по итогам 2021 года перечислили в бюджетную систему России в общей сложности 2 трлн 49,5 млрд рублей, что на 2% меньше показателей 2020 года. В то же время налоговые отчисления в городской бюджет за год выросли на 27% и составили 733 млрд рублей, сообщил в четверг руководитель УФНС по Петербургу Александр Гнедых.

"В 2021 году налогоплательщиками Санкт-Петербурга в бюджетную систему страны перечислено 2 трлн 49,5 млрд рублей. Динамика к предыдущему году составила 97,9%. В том числе поступления в консолидированный бюджет Петербурга составили 733 млрд рублей, рост к прошлому году - 27%. По объемам мобилизованных доходов город занимает второе место в России. Каждый 19-й рубль в бюджете страны - родом из Петербурга", - рассказал Гнедых в своем отчете об итогах работы налоговых органов города за 2021 год.

Налоговые отчисления в федеральный бюджет с территории Санкт-Петербурга по итогам 2021 года составили 684 млрд рублей. Согласно предыдущему отчету, в 2020 году город перевел в федеральный бюджет 966 млрд рублей, таким образом снижение сборов составило около 29%.

Как отметил Александр Гнедых, "существенное влияние на поступление налогов в бюджет города" оказал перенос штаб-квартиры головной компании ПАО "Газпром" в Петербург в августе 2021 года. Также увеличение доходов консолидированного бюджета города в прошлом году связывается со значительным ростом предпринимательской активности в отдельных сферах экономики. Так, за год налоговые отчисления компаний торговой отрасли выросли на 53%, а предприятия финансово-банковской сферы увеличили отчисления на 62%.

По итогам года в Петербурге на 11% выросла задолженность налогоплательщиков. При этом в городе на 23% сократилось количество убыточных организаций. Как отметил Гнедых, в 2022 году УФНС по городу планирует применять новые подходы к работе с налоговыми разрывами и выгодоприобретателями, а также расширить использование упрощенного порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ.