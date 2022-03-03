Хуснуллин считает, что в России нет оснований для роста цен на стройматериалы на 20-30%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Оснований для роста стоимости строительных материалов на 20-30% пока в России нет. Информацию о необоснованных случаях повышения стоимости ресурсов для строительства регионы могут предоставлять в Минстрой и ФАС, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время заседания президиума правкомиссии по региональному развитию, сообщается в Instagram вице-премьера.

"Пока оснований, чтобы поднимать на 20-30% стоимость материалов, нет. Поэтому прошу, коллеги, эту работу тоже держать на контроле", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что к нему поступает много обращений по росту стоимости стройресурсов. "Собирайте в Минстрой информацию, и пусть ФАС работает с этими [компаниями], которые на этой ситуации решили нажиться", - добавил Хуснуллин.

Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года с подорожания металла, а позже и других строительных ресурсов.