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Хуснуллин считает, что в России нет оснований для роста цен на стройматериалы на 20-30%

При этом вице-премьер РФ отметил, что сведения о необоснованных случаях повышения стоимости ресурсов следует направлять в Минстрой и ФАС для дальнейшего разбирательства

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Оснований для роста стоимости строительных материалов на 20-30% пока в России нет. Информацию о необоснованных случаях повышения стоимости ресурсов для строительства регионы могут предоставлять в Минстрой и ФАС, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время заседания президиума правкомиссии по региональному развитию, сообщается в Instagram вице-премьера.

"Пока оснований, чтобы поднимать на 20-30% стоимость материалов, нет. Поэтому прошу, коллеги, эту работу тоже держать на контроле", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что к нему поступает много обращений по росту стоимости стройресурсов. "Собирайте в Минстрой информацию, и пусть ФАС работает с этими [компаниями], которые на этой ситуации решили нажиться", - добавил Хуснуллин.

Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года с подорожания металла, а позже и других строительных ресурсов.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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