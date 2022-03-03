Росатом завершил монтаж основных компонентов реактора на АЭС "Аккую"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Росатом завершил монтаж основных компонентов реакторной установки на энергоблоке № 1 АЭС "Аккую" (Республика Турция). Об этом в четверг сообщила пресс-служба госкорпорации.

"В реакторном отделении энергоблока № 1 АЭС "Аккую" завершена установка компонентов основного оборудования реакторной установки", - говорится в сообщении. Наряду с корпусом атомного реактора, смонтированным в 2021 году, в здании реактора установлены в проектное положение корпуса главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) и парогенераторы. В зону монтажа также поданы блоки главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), укрупнительная сборка которых производилась в специально оборудованном цехе на территории площадки строительства АЭС.

"Мы еще на шаг приблизились к ключевому событию сооружения первого энергоблока - сварке главного циркуляционного трубопровода, по которому будет циркулировать теплоноситель первого контура. Строителям предстоит оборудовать так называемую зону чистого монтажа. Во время сварки ГЦТ обеспечивается чистота помещений, качество и влажность воздуха, так как к качеству сварных соединений ГЦТ предъявляются самые строгие требования", - отметил первый заместитель генерального директора АО "Аккую нуклеар" - директор строящейся АЭС Сергей Буцких.

С завершением монтажа парогенераторов начинается этап подготовки к сварке главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ), соединяющего основное оборудование первого контура АЭС. Этап сварки ГЦТ, крайне важный для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблока, занимает около трех месяцев. К сварке планируется приступить весной 2022 года.

АЭС "Аккую"

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турецкой Республике, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Госкорпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании "Аккую нуклеар", принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй - владей - эксплуатируй").