Калининградским аграриям предоставят дополнительные субсидии в обмен на фиксацию цен

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области готовы предоставить дополнительные субсидии крупным сельхозпроизводителям в обмен на фиксацию цен на социально значимые товары. Об этом заявил в четверг в своем обращении к жителям региона губернатор области Антон Алиханов.

"С некоторыми производителями крупными будем договариваться относительно дополнительных субсидий в обмен на фиксацию цен на отдельные социально значимые товары, наиболее пользующиеся спросом, рост цен на которые является существенным фактором для незащищенных слоев населения. Будем поддерживать этих производителей для того, чтобы зафиксировать цены", - сказал Алиханов.

Калининградский губернатор отметил, что сейчас в областном правительстве ведется работа в части перераспределения финансовых ресурсов областного бюджета с целью поддержки отраслей экономики, которые сталкиваются с проблемами в сложившейся ситуации. Одно из решений - перенаправление 86 млн рублей, запланированных на организацию праздничных мероприятий, на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики. В их числе - поддержка сельхозотрасли и, в частности, овощеводства, с целью сдерживания цен и расширения производства. "Мы готовы помочь им [сельхозпроизводителям] для того чтобы они расширили максимально объем производства, создали дополнительные новые рабочие места, особенно вот сейчас в весенне-летний период, а потом уже в осенний на уборку, и собрали рекордный урожай в овощеводстве в этом году", - уточнил он, добавив, что поддержка коснется, в первую очередь, небольших фермерских хозяйств.

Область с избытком обеспечивает себя мясом свинины и птицы. Не будет недостатка в морепродуктах - калининградские рыбаки вышли на промысел. Регион также имеет достаточный запас кормов для отрасли животноводства до нового урожая. Аграрии готовятся к посевной, сложностей с посевным материалом нет, основная доля необходимой агрохимии уже поставлена, в целом в этой части ситуация опасений не вызывает, добавил губернатор.

Алиханов призвал жителей к спокойствию, обратив внимание на возросшее количество информационных вбросов в социальных сетях, нацеленных на расшатывание ситуации в регионе, в том числе из-за рубежа. "Мы постоянно на посту, на работе, в постоянно контакте и с бизнесом, и с общественными объединениями. К нам очень внимательно относится федеральный центр - слышит наши сигналы, заботы, реагирует", - заверил он. "Все стабильно, хорошо, да, есть сложности, но мы их обязательно преодолеем", - заключил глава региона.