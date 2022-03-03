Для доставки грузов в Калининград задействуют паромную линию и аэропорт

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Возможности паромной линии Балтийск - Усть-Луга и международного аэропорта Храброво задействуют для доставки грузов в Калининградскую область в условиях санкций стран Запада в отношении России. Об этом заявил в четверг в своем обращении к жителям региона губернатор области Антон Алиханов.

"Уже завтра у нас выходит на линию новый грузовой паром ["Маршал Рокоссовский"], который будет обслуживать паромную переправу между Балтийском и Усть-Лугой. Ждем его полностью груженым под нужды Калининградской области, в ночь с субботы на воскресенье он приходит в порт Балтийск и, соответственно, начнет разгрузку в воскресенье", - рассказал он.

Глава региона также отметил, что власти Калининградской области совместно с федеральным министерством транспорта также ведут проработки по поиску резервных паромных мощностей для этой паромной переправы.

Кроме того, сказал Алиханов, с учетом отказов европейских контейнерных перевозчиков работать с российскими грузоотправителями, совершать заходы в российские порты, правительство области региональное и федеральные ведомства ищут пути решения этих вопросов.

"Целый ряд направлений прорабатывается: это работа с китайскими контейнерными линиями, поиск портов, скажем так, нейтральных, где можно было бы организовывать хабы для экспортных российских товаров, откуда их дальше вывозить [..]. Этот вопрос несомненно очень важный, сложный, но является нашим приоритетом, и вместе с бизнесом мы его обсуждаем", - проинформировал губернатор.

По словам Алиханова, о готовности принимать больше грузов заявило и руководство калининградского аэропорта Храброво. Губернатор напомнил, что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году "в аэропорту была полностью реконструирована и удлинена взлетно-посадочная полоса, что позволяет принимать самые большие самолеты, вместимость которых превышает 130 тонн груза, поэтому этот канал доставки грузов для региона также доступен".