Банк ВТБ в Грузии передал портфель юридических лиц "Либерти банку" из-за санкций

ТБИЛИСИ, 3 марта. /ТАСС/. Грузинское отделение российского банка ВТБ передало портфель обслуживания юридических лиц "Либерти банку" из-за санкций, которые были введены странами Запада в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Национального банка Грузии.

"АО "ВТБ банк Джорджиа" и АО "Либерти банк" достигли соглашения, согласно которому депозиты и кредиты юридических лиц перейдут к "Либерти банку". Детальную информацию об указанном банки предоставляют потребителям индивидуально", - сказано в сообщении, где уточняется, что такое решение было принято из-за того, что США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран ввели финансовые санкции против России в связи с военными действиями на Украине.

Нацбанк Грузии 27 февраля сообщил, что принял решение лишить грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных санкций против российских финансовых организаций. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы Базисбанку.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.