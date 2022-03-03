"Газпром" забронировал часть мощностей прокачки по "Ямал - Европе" на полный день 4 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Газпром" после бронирования дополнительных мощностей в ночь с четверга на пятницу заказал прокачку газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на полный день 4 марта. Это следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе был предложен объем 3,7 млн куб. м в час, востребованными оказались около 20,3% мощностей в период с 08:00 мск 4 марта до 08:00 мск 5 марта.

При этом прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" прекратилась утром 3 марта и к настоящему моменту пока так и не возобновилась.

Прямая прокачка газа в Германию по "Ямал - Европе" возобновилась в ночь на 26 февраля впервые за более чем два месяца. С тех пор транспортировка российского газа в Европу по газопроводу продолжается только в ночные часы и ранним утром, что может быть связано с более низкими температурами в Европе на неделе в это время.

До этого прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу "Ямал - Европа" была остановлена 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

В целом в последние дни Европа нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации на Украине.