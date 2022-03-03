Великобритания не опасается судебных претензий попавших под санкции олигархов

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании не опасается судебных претензий со стороны "российских олигархов", против которых Лондон намерен вводить санкции. Об этом в интервью, показанном в четверг телеканалом Sky News, заявила глава МИД королевства Лиз Трасс.

"Мы очень решительно настроены на введение санкций против российских олигархов. В нашем санкционном списке больше 100 физических лиц и организаций, и есть новый перечень, который сейчас прорабатывается, - сказала министр. - Мы продолжим вводить санкции против олигархов по мере того, как у нас будут набираться [против них] необходимые свидетельства. Хочу предельно четко заявить, что угрозы судом никак не отразятся на нашей способности вводить санкции против олигархов. Мы продолжим идти по нашему перечню, вносить олигархов в санкционные списки, и ни одному приспешнику [президента РФ Владимира] Путина не будет где спрятаться".

Ранее в четверг газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что на расширение списка олигархов, попавших под санкции в Великобритании, потребуются недели или месяцы из-за необходимости тщательной юридической проработки каждого шага. Отмечалось, что это связано с особенностями британского санкционного законодательства и намерениями российских миллиардеров оспаривать решения Лондона в судах.

В интервью Трасс повторила, что в пятницу главы МИД стран Группы семи (G7) будут обсуждать введение новых санкций против России.

"Жизненно важно перекрыть финансирование машины войны Путина. Нефть и газ, конечно, имеют здесь ключевое значение, и мы хотим координировать действия с нашими союзниками, чтобы снизить зависимость от российской нефти и газа", - добавила она.