Путин указал на недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом подчеркнул недопустимость политизирования вопросов глобального энергообеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в четверг по итогам беседы.

"С учетом введенных рядом западных стран антироссийских санкций Владимир Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения, а также изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.

Кроме того, выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного российско-саудовского партнерства и условлено о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в Кремле.

Кроме того, стороны обсудили выполнение соглашения в рамках ОПЕК+. "С удовлетворением констатировано, что страны - участницы ОПЕК+ последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", - говорится в сообщении.

Страны ОПЕК+ согласованно сокращают добычу нефти по новому соглашению с мая 2020 года. Тогда страны-участницы урезали свою добычу на рекордные 9,7 млн б/с. По мере восстановления рынка нефти ограничения смягчались, а с августа 2021 года приняли более стабильный характер, так как каждый месяц страны ОПЕК+ могут наращивать на 400 тыс. б/с. Этот план они подтверждают на встречах в начале каждого месяца.

Следующее заседание министров ОПЕК+ назначено на 31 марта 2022 года.