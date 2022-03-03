В Минске обсудили формирование объединенного рынка газа ЕАЭС

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Министры энергетики Белоруссии и Евразийской экономической комиссии Виктор Каранкевич и Темирбек Асанбеков в четверг обсудили формирование и функционирование общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе.

"По некоторым вопросам мы серьезно продвинулись, но есть моменты, которые требуют дальнейшей проработки для достижения взаимоприемлемых решений", - цитирует Каранкевича пресс-служба Минэнерго Белоруссии. Он отметил конструктивный характер переговорного процесса, в том числе по подготовке проекта международного договора о создании объединенного рынка.

В переговорах также приняли участие заместитель министра энергетики Белоруссии Денис Мороз и директор департамента энергетики ЕЭК Вадим Закревский. После завершения встречи министры посетили диспетчерский центр объединенной энергосистемы, где руководитель Минэнерго Белоруссии рассказал об основных направлениях развития энергокомплекса страны, уделив внимание проекту по строительству БелАЭС.

Ранее сообщалось, что Международный договор о формировании общего рынка газа ЕАЭС могут подписать в 2022 году. Единые энергетические рынки должны заработать с 2025 года.