Совкомбанк временно отказывается от выплат дивидендов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совкомбанк временно не будет выплачивать дивиденды акционерам, а также откладывает выплату бонусов топ-менеджменту. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Совкомбанк отказывается от выплаты дивидендов акционерам и откладывает выплату бонусов топ-менеджменту до восстановления нормальной работы финансовой системы", - сообщили в банке.

О санкциях

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.

В частности, Евросоюз отключил от международной системы межбанковских платежей SWIFT семь российских банков, в число которых вошли ВТБ, банк "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Соответствующие нормативные акты опубликованы 2 марта в Официальном журнале ЕС, запрет вступит в силу на десятый день после публикации.

О банке

Совкомбанк основан в 1990 году, в 2002 году (в то время Буйкосбанк) был приобретен Сергеем Хотимским и группой соинвесторов. В настоящее время банк занимает девятое место по размеру активов среди российских кредитных организаций.