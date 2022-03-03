Ростуризм заявил о готовности Венесуэлы и дальше принимать российских туристов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Венесуэла остается безопасным направлением и готова дальше принимать российских туристов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма по итогам телефонного разговора главы ведомства Зарины Догузовой с министром по туризму Венесуэлы Али Падроном Паредесом.

"Министр заверил российскую сторону, что Венесуэла остается безопасным направлением и готова дальше принимать российских туристов. Али Падрон Паредес также информировал, что венесуэльская сторона продолжает осуществлять авиасообщение с Россией и сегодня перелет можно осуществить рейсом авиакомпании Conviasa", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что Россия является дружественной страной и стратегическим партнером для Венесуэлы. Полная поддержка подтверждена в ходе вчерашнего звонка между президентом России Владимиром Путиным и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, напомнили в Ростуризме.

Догузова подчеркнула, что решение о введении временных ограничений на полеты российских авиакомпаний в страны Латинской Америки - Венесуэлу, Кубу, Мексику и Доминикану - является вынужденным и связано исключительно с закрытием воздушного пространства ряда стран.

"Надеемся на скорое разрешение ситуации и восстановление взаимных туристических обменов с регионом, который является популярным направлениям отдыха российских туристов", - сказала глава Ростуризма.

По итогам разговора стороны договорились держать оперативную связь и заблаговременно уведомлять друг друга о возможных изменениях в текущих процессах.