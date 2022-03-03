В Калининграде сообщили, что энергосистема региона функционирует в стабильном режиме

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Система электроснабжения Калининградской области работает в стабильном режиме, но в случае необходимости готова перейти к работе в изолированном режиме в течение 20 минут. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства по итогам заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона.

"Обсуждались также вопросы обеспечения надежного электроснабжения в период проведения реконструкции линий электропередачи в энергосистеме Литвы. В случае экстренных аварийных отключений, по информации калининградских энергетиков, они готовы перевести энергосистему региона в изолированный режим работы в течение 20 минут", - говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании штаба было отмечено, что энергетика области работает в нормальном режиме. Все службы готовы к обеспечению безопасности функционирования электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный периоды текущего года.

Ранее в связи с объявлением о подготовке европейских государств к выходу из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) президентом РФ была поставлена задача обеспечить полную энергетическую независимость и безопасность Калининградской области. В регионе построены и введены в строй четыре новые электростанции, благодаря чему область может обеспечивать себя энергией самостоятельно вне зависимости от БРЭЛЛ.

В пресс-службе областного правительства отметили, что несколько раз успешно, без сбоев, проводились испытания по работе энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме. Помимо Калининградской ТЭЦ-2, в регионе работают еще четыре электростанции - Гусевская, Маяковская, Талаховская, Приморская и Прегольская. Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы региона составляет около 2 ГВт. Максимум потребления мощности энергосистемы в 2021 году составил 810 МВт.

Губернатор области Антон Алиханов ранее сообщал, что энергообъекты региона обеспечены топливом в полном объеме. Здесь создана инфраструктура - подземного хранилища газа, станций регазификации, и при самых неблагоприятных сценариях область будет обеспечена топливом, которое позволяет генерировать электроэнергетические ресурсы.