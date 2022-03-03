Цена газа в Европе к закрытию торгов опустилась ниже $1700 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 3 марта. Цена газа в Европе к закрытию суточных торгов на бирже опустилась ниже $1700 за 1 тыс. куб. м на фоне результатов бронирования "Газпромом" мощностей прокачки по газопроводу "Ямал - Европа", свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня снизилась до $1685 за 1 тыс. куб. м, или €147,5 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

В целом стоимость газа за день уменьшилась на 10,9%.

Ранее цена газа в Европе превысила исторический максимум, зафиксированный накануне, поднявшись до $2279 за 1 тыс. куб. м, или €198,56 за МВт⋅ч.

Позднее на вечерних аукционах "Газпром" сначала забронировал дополнительные объемы прокачки газа через Польшу в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" в ночь с четверга на пятницу, а затем и на полный день 4 марта.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.