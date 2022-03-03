Граждане не будут платить налоги с экономии на процентах по кредитам

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минфин РФ в марте 2022 года подготовит изменения в Налоговый кодекс, согласно которым сотрудники банков будут освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, полученной ими от экономии на процентах по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Минфин России в марте текущего года подготовит изменения в Налоговый кодекс, которыми будет предусмотрено освобождение сотрудников банков начиная с января 2022 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, полученной ими от экономии на процентах по кредитам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обязанность по уплате налогов с материальной выгоды без внесения указанных изменений могла бы возникнуть только у сотрудников банков. "На всех остальных заемщиков, обычных граждан, это правило не распространяется, налогов с материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам для них не существует", - уточняет пресс-служба.

По данным министерства, предложенные изменения в законодательство позволят избежать дополнительной налоговой нагрузки на работников кредитных организаций в связи с существенным повышением ключевой ставки Банка России.

В понедельник 28 февраля ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. Вслед за этим решением российские банки объявили о повышении ставок по вкладам и процентов по кредитам.