Силуанов назвал ключевые задачи властей и бизнеса в нынешних условиях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Ключевыми задачами государства и бизнеса на сегодняшний день являются сохранение заработной платы, рабочих мест и обеспечение социальных обязательств. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Министр отметил, что ключевые задачи на сегодняшний день - сохранение рабочих мест и заработной платы, а также обеспечение социальных выплат гражданам", - цитирует Силуанова пресс-служба министерства.

По словам министра, сейчас в рамках антикризисной поддержки разрабатывается широкий комплекс мер. "Они направлены на повышение устойчивости экономики в текущих геополитических условиях", - подчеркнул он.

В четверг правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на обеспечение макроэкономической стабильности экономики в условиях санкций. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Законопроект, в частности, закрепляет в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ. Законопроект также предусматривает возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году с их последующим использованием на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации, а также на иные цели, определенные правительством РФ, высшим исполнительным органом субъекта РФ, местной администрацией соответственно.