Турецкий авиаперевозчик в 1,5 раза увеличил число рейсов из Петербурга в Стамбул

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Национальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines увеличил число еженедельных рейсов из Петербурга в Стамбул с 14 до 21. Теперь каждый день из Пулково в столицу Турции будут вылетать по три самолета, сообщили в четверг в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы".

"С 6 марта 2022 года из аэропорта Пулково авиакомпания Turkish Airlines добавит один ежедневный рейс в Стамбул. Количество рейсов перевозчика в день вырастет до трех, еженедельно число полетов увеличится до 21", - рассказали в пресс-службе.

Согласно расписанию нового рейса, вылет из Стамбула будет проходить в 02:00. Обратный рейс из Петербурга запланирован на 07:20, время указано местное.

Ранее в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" рассказали ТАСС, что Turkish Airlines начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A330 вместо Airbus A321. Пассажировместимость на каждом рейсе, таким образом, вырастет со 182 до 300-400 кресел.