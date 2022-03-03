СПБ биржа планирует начать торги 4 марта в режиме основных торгов не ранее 17:00 мск

ТАСС, 3 марта. Старт биржевых торгов международными ценными бумагами в режиме основных торгов на СПБ бирже должен состояться в пятницу в 17:00 мск, говорится на сайте торговой площадки.

При этом с 07:00 мск сделки со всеми видами ценных бумаг будут производиться в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1 и в режиме адресного репо с центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1. С 10:00 мск будут доступны сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме безадресного репо с центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.

Информация о точном времени начала торгов в режиме основных торгов и о группах инструментов, по которым начнутся биржевые торги, будет дополнительно опубликована на официальном сайте СПБ биржи.