Псаки: США не заинтересованы в сокращении объемов предложения на энергетическом рынке

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют стратегической заинтересованности в том, чтобы сократить объемы предложения на мировом энергетическом рынке. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, комментируя ситуацию вокруг санкций против РФ и российских энергоносителей.

"Целью президента [США Джо Байдена] было оказание максимального воздействия на президента [РФ Владимира] Путина и Россию при минимизации воздействия на нас, наших союзников и партнеров. <...> У нас нет стратегической заинтересованности в сокращении глобальных поставок энергоносителей. Это привело бы к повышению цен на бензин для американского народа и всего мира, потому что это сократит доступное предложение", - сказала Псаки, добавив, что это "важный фактор" для Байдена.

Она подчеркнула, что США также не хотят, чтобы Россия получала прибыль за счет высоких цен на энергоносители. Пресс-секретарь повторила, что американские власти "предпринимают шаги по понижению статуса России как ведущего поставщика энергоресурсов".