Владимиров: выплата зарплат и социальные обязательства станут приоритетными на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о введении режима экономии бюджетных средств. Приоритетными для властей будут обязательства по выплате заработных плат, пособий, обеспечение работы инженерной инфраструктуры, сообщил глава региона в четверг во время прямой линии с жителями региона в социальных сетях.

"Мы будем жить в режиме серьезнейшей экономии, никаких дополнительных расходных обязательств власть на себя брать не будет. На сегодня важнейшая задача - выплата зарплат, социальных пособий, обеспечение работоспособности инженерной инфраструктуры. Это три вопроса, которые будут во главе угла", - сказал он.

В ходе прямой линии главе региона поступали вопросы о ремонтах дорог, различных объектов. Владимиров отметил, что запланированные к финансированию работы будут проведены, дополнительные расходы будут обсуждаться только после анализа экономической ситуации.

"Мы уже сейчас видим потери бюджета ввиду санкционной работы. Видим рост затрат бюджета, особенно по лекарствам импортного производства, которые сегодня все равно надо закупать. Будем жить в условиях экономии, дополнительных расходных обязательств брать не будем", - пояснил Владимиров.

На заседании краевого парламента в феврале депутаты Ставрополья утвердили внесение корректировок в региональный бюджет. Доходы краевого бюджета утверждены в сумме 145,5 млрд рублей, расходы в сумме 160,4 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета увеличился на сумму более 7 млрд рублей - до 14,9 млрд рублей (9,3% от расходов бюджета края). На заседании отмечалось, что источником погашения дефицита бюджета будут средств, сложившиеся по состоянию на 1 января 2022 года.