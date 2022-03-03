Ростуризм допустил возобновление продаж туров с кешбэком до осени

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новое окно продаж туров с кешбэком может быть запущено в РФ до осени этого года. Об этом в четверг заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе "Поздняков", размещенном в четверг на сайте телеканала НТВ.

"У нас точно будет окно продаж по кешбэку на осенне-зимние поездки, и мы как раз подумаем, может быть, его запустить чуть раньше. Мы будем ориентироваться по ситуации. Нужно сейчас чуть-чуть, я думаю, подождать, и мы как-то правильно сориентируемся. Мы как раз с вице-премьером [Дмитрием Чернышенко] эту тему сейчас тоже обсуждаем", - сказала Догузова.

Очередной этап продаж туров с кешбэком стартовал 18 января. Отправиться в поездки можно до 30 апреля включительно, в круизы - до конца мая. Продажи завершились досрочно, в ночь на 1 марта, так как к этому моменту выделенные на весеннее окно продаж средства были перечислены туристам. На 2022 год на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть - на осенний, пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.