РФ принимает все меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия принимает все возможные меры для обеспечения должного уровня безопасности российских загранучреждений, их сотрудников и членов их семей.

"Принимаем все возможные меры для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности российских загранучреждений, их сотрудников и членов их семей. Настойчиво требуем от властей стран пребывания соблюдения их обязательств по охране посольств и консульств, вытекающих из Венских конвенций "О дипломатических сношениях" 1961 года и "О консульских сношениях" 1963 года" - говорится в сообщении МИД РФ, посвященном случаям вандализма в отношении российских диппредставительств и угроз в адрес дипломатов в странах Европы и Северной Америки.

Как указали в министерстве, на фоне "искусственно раздуваемой коллективным Западом русофобской истерии" под предлогом спецоперации на Украине МИД отмечает в ряде стран Европы и Северной Америки увеличение количества провокаций в отношении российских диппредставительств и консульских учреждений, в том числе случаев вандализма. "Поступают даже угрозы в адрес дипломатов", - добавили в дипведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.