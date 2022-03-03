"Аэрофлот" продолжит перевозку пассажиров после отказа Sabre от сотрудничества

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжит обеспечивать перевозку пассажиров, несмотря на разрыв отношений с американской компанией - поставщиком авиационного ПО Sabre Corporation. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Аэрофлот" продолжит обеспечивать перевозку пассажиров. Компания сотрудничает с рядом провайдеров дистрибутивных систем, а также располагает собственной системой сервисов NDC (стандарт дистрибуции авиаперевозок - прим. ТАСС), позволяющей агентам по продаже напрямую взаимодействовать с авиакомпанией", - сообщили в компании.

Sabre Corporation - американский производитель ПО и технологий для туристического бизнеса. Штаб-квартира компании находится в американском штате Техас.

На данный момент авиакомпании используют в большинстве случаев иностранные системы бронирования - Sabre, SITA, Navitair. Также на рынке используются российская "Сирена-тревел" и "Национальная система бронирования".

Ранее в четверг на фоне введения против России санкций ЕС и США, Sabre Corporation объявила о выходе из дистрибьюторского соглашения с "Аэрофлотом". Компания уже начала процесс удаления информации о рейсах "Аэрофлота" из своей глобальной системы бронирования билетов. Также об отказе от работы в России в четверг заявила испанская компания - поставщик авиационного ПО Amadeus.