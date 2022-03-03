Крупнейший на Украине металлургический комбинат остановил работу

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Металлургический комбинат в украинском городе Кривой Рог приостанавливает работу. Об этом сообщил в четверг владелец предприятия, транснациональная металлургическая корпорация ArcelorMittal.

"Компания ArcelorMittal подтверждает, что сегодня мы приняли решение остановить производство металла в Кривом Роге на Украине, чтобы обеспечить безопасность наших людей и активов", - извещает международная корпорация на своем официальном сайте.

Компания отмечает, что ранее она приняла решение снизить объемы производства на предприятии в Кривом Роге до минимального технически возможного уровня (около трети обычного объема выпуска). Компания также сообщала 26 февраля, что она решила остановить работу принадлежащих ей угольных шахт на Украине.

"Процесс остановки работы всех доменных печей начался сегодня, - сообщает компания. - Процесс безопасной остановки этих производственных мощностей при сохранении их эксплуатационной пригодности займет от семи до десяти дней".

Предприятие ArcelorMittal в Кривом Роге - крупнейший производитель стального проката в Украине. Осенью 2015 года металлургический комбинат "Криворожсталь" на повторном приватизационном аукционе достался Mittal Steel индийского миллиардера Лакшми Миттала за $4,8 млрд. Позже комбинат был переименован в "АрселорМиттал Кривой Рог". Кривой Рог является родным городом президента Украины Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.