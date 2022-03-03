{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вредные отходы завода "Электроцинк" в Северной Осетии вывезут в течение пяти лет

По словам главы республики Сергея Меняйло, отходы доставляют на предприятие УГМК

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Вредные отходы производства завода "Электроцинк" во Владикавказе, законсервированного после крупного пожара осенью 2018 года, вывезут за три-пять лет. Об этом сказал ТАСС глава республики Сергей Меняйло в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Клинкер (вредные отходы производства завода - прим. ТАСС) хорошо вывозят, но это не быстрый процесс. Это минимум три года, а то и пять лет. С перебоями, но по 100 вагонов в сутки уходят. Работа идет", - сказал Меняйло.

По его словам, отходы вывозят на предприятие УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, собственник "Электроцинка"). Сейчас идет работа по юридическому оформлению документов территории закрытого завода.

После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входит в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", УГМК) в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверный КавказСеверная Осетия
Торги на биржах США закрылись снижением ключевых индексов до 1,5%
В частности, индекс Dow Jones снизился на 0,29%
Читать полностью