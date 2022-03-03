Вредные отходы завода "Электроцинк" в Северной Осетии вывезут в течение пяти лет

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Вредные отходы производства завода "Электроцинк" во Владикавказе, законсервированного после крупного пожара осенью 2018 года, вывезут за три-пять лет. Об этом сказал ТАСС глава республики Сергей Меняйло в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Клинкер (вредные отходы производства завода - прим. ТАСС) хорошо вывозят, но это не быстрый процесс. Это минимум три года, а то и пять лет. С перебоями, но по 100 вагонов в сутки уходят. Работа идет", - сказал Меняйло.

По его словам, отходы вывозят на предприятие УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, собственник "Электроцинка"). Сейчас идет работа по юридическому оформлению документов территории закрытого завода.

После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входит в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", УГМК) в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.