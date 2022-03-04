FT: Евросоюз намерен к зиме довести заполненность хранилищ газа до 80%

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) намерен увеличить в два раза объем природного газа, который должен быть закачан в его хранилища до следующей зимы. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на черновой документ, который разрабатывается Европейской комиссией (ЕК).

По информации издания, согласно этому предложению, к 30 сентября заполненность подземных хранилищ Европы должна достичь уровня 80% против нынешних 29%. Среди других предлагаемых мер - отменить плату за хранение газа, увеличив в два раза применяемую ныне 50-процентную скидку, и позволить правительствам платить компаниям за хранение газа.

Как говорится в статье, не исключается применение различных субсидий. Например, гарантирующих минимальную цену газа, которая будет установлена на тот случай, если цена на него упадет, пока он находится в хранилищах. Financial Times уточняет, что эти предложения могут быть одобрены уже 8 марта, однако обращает внимание на то, что речь не идет об окончательной версии черновика.

Издание отмечает, что основная цель подобного шага - обеспечить Европу необходимыми запасами перед холодными зимними месяцами. Это происходит на фоне звучащих на Западе заявлений, что Россия, отвечающая за 39% поставок газа в Европу, искусственно создает дефицит газа, что привело к взлету цен на энергоноситель. В Москве последовательно отвергали подобные утверждения.