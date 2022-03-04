Псаки: США не заинтересованы в сокращении объемов предложения на энергетическом рынке

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют стратегической заинтересованности в том, чтобы сократить объемы предложения на мировом энергетическом рынке. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, комментируя ситуацию вокруг санкций против РФ и российских энергоносителей.

"Целью президента [США Джо Байдена] было оказание максимального воздействия на президента [РФ Владимира] Путина и Россию при минимизации воздействия на нас, наших союзников и партнеров. <...> У нас нет стратегической заинтересованности в сокращении глобальных поставок энергоносителей. Это привело бы к повышению цен на бензин для американского народа и всего мира, потому что это сократит доступное предложение", - сказала Псаки, добавив, что это "важный фактор" для Байдена.

Она подчеркнула, что США также не хотят, чтобы Россия получала прибыль за счет высоких цен на энергоносители. Пресс-секретарь повторила, что американские власти "предпринимают шаги по понижению статуса России как ведущего поставщика энергоресурсов".

Псаки спросили, не собираются ли США отказываться от импорта российской нефти. "Это всего лишь около 10% от того, что мы импортируем. Я не делаю никаких заявлений о решении по этому вопросу. <...> И каждый, кто призывает [к отказу от импорта], должен четко понимать, что это приведет к росту цен", - ответила она.

В 2021 году поставки российской нефти в США выросли в 2,7 раз по сравнению с 2020 годом, до 72,608 млн баррелей. Импорт нефтепродуктов из России увеличился на 1,5%, до 172,586 млн баррелей. При этом США на неделе с 19 по 25 февраля сократили импорт нефти из России до нулевых показателей.