Торги на биржах США закрылись снижением ключевых индексов до 1,5%

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в четверг снижением ключевых индексов на 0,2-1,5% в связи с напряженностью ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 96,69 пункта (0,29%), до отметки 33 794,66 пункта. Индекс S&P 500 потерял 23,05 пункта (0,53%), опустившись до уровня 4 363,49 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 214,08 пункта (1,56%), до 13 537,94 пункта.

"Несмотря на сложные события на Украине, глобальные рынки проявляют себя довольно сильно. Потери коснулись в большей степени акций, напрямую связанных с Россией и ее финансами", - считает специалист Citi Роберт Бакленд, слова которого приводит телекомпания CNBS.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI к 17:00 по времени восточного побережья США (01:00 пятницы мск) снизилась на $2,55 за баррель (2,31%), до $108,05 за баррель.