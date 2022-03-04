Торги на бирже Гонконга открылись падением индекса Hang Seng на 2,62%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись в пятницу значительным падением котировок. Индекс Hang Seng сократился на 588 пунктов (2,62%) - до значения 21 879, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательная динамика отмечена по всему спектру акций. На 9,59% подешевели ценные бумаги российского алюминиевого гиганта "Русал".

Давление на рынок по-прежнему оказывает ситуация на Украине. Заметно дешевеют активы, связанные с финансовым сектором и высокими технологиями.