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Торги на бирже Гонконга открылись падением индекса Hang Seng на 2,62%

Кроме того, на 9,59% подешевели ценные бумаги российской компании "Русал"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись в пятницу значительным падением котировок. Индекс Hang Seng сократился на 588 пунктов (2,62%) - до значения 21 879, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательная динамика отмечена по всему спектру акций. На 9,59% подешевели ценные бумаги российского алюминиевого гиганта "Русал".

Давление на рынок по-прежнему оказывает ситуация на Украине. Заметно дешевеют активы, связанные с финансовым сектором и высокими технологиями.

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