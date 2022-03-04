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Военная операция на Украине

Reuters: кредит Всемирного банка Киеву увеличат до €460 млн

Займ увеличат за счет вклада со стороны Швеции и Нидерландов

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Сумма чрезвычайного кредита Всемирного банка (ВБ) Украине будет увеличена до €460 млн за счет вклада со стороны Швеции и Нидерландов. Об этом пишет в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters.

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По его данным, вопрос предоставления займа будет направлен на рассмотрение Совету директоров ВБ в пятницу. Киев может получить средства сразу после одобрения кредита руководством организации, оно может быть отложено до понедельника, поясняет Reuters.

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