AFP: Google и Tripadvisor временно закрыли комментарии к некоторым ресторанам и отелям РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Американская компания Google и сервис Tripadvisor временно заблокировали возможность оставлять отзывы на некоторые российские рестораны и отели на своих платформах. Данная мера принята в связи с распространением информации о военной операции РФ на Украине, сообщило в пятницу агентство Agence France-Presse (AFP).

На эту тему

"Столкнувшись с недавним ростом постов о войне на Украине, мы ввели дополнительные [меры] защиты для наблюдения и запрета контента, который нарушает наши правила", - цитирует агентство представителя Google.

Tripadvisor также подтвердил, что обнаружил в понедельник вечером поток отзывов, нарушающих правило, которое разрешает оставлять только подлинные комментарии, отмечает AFP.