Хакасия планирует расширять сотрудничество с КНР после введения санкций против России

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Хакасии планируют расширять сотрудничество с Китайской Народной Республикой в туристической сфере, строительстве и пищевой промышленности после введения США и западными странами санкций против России. Об этом ТАСС на полях Красноярского экономического форума сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"С Китаем мы планируем сферы расширять, особенно в свете тех событий, которые произошли. Мы прорабатываем туристическую отрасль, очень перспективной видится строительная отрасль, потому что ряд китайских технологий уже применяется, например, у нас есть производство кирпича в Алтайском районе, они уже закупили технологии КНР. Пищевая промышленность востребована в Китае", - сообщил Коновалов.

По его словам, производители кондитерских изделий, молочной продукции из республики планируют выходить на китайский рынок. Также глава республики не исключил экспорта в КНР и зерна из Хакасии. Сейчас доля Китая во внешнеторговом обороте с Хакасией составляет 10%.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.