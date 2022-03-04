Заинтересованность иностранных инвесторов в проекте ВКАД сохраняется

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Заинтересованность со стороны планировавших участие в проекте Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) иностранных инвесторов неизменна, сообщил ТАСС министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин.

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина сообщила ТАСС, что Инвестиционное агентство региона провело работу с потенциальными инвесторами, компаниями - участниками проекта China Railway Construction Corporation (CRCC), ВТБ Инфраструктурный Холдинг, АО "БТС-Мост", Газпромбанком, ООО "Поли Чанда Инжиниринг (РУС)", строительно-инвестиционным холдингом "Автобан".

"В настоящее время у нас в активной проработке публичная концессионная инициатива по созданию ВКАД. Основные экономические показатели проекта, такие как объем и источники финансирования, размер тарифа платы за проезд и иные претерпевают перерасчет с учетом текущей экономической ситуации. Радует, что заинтересованность со стороны ранее заявившихся инвесторов неизменна, а на момент объявления конкурса, вероятно, количество заинтересованных еще увеличится", - сообщил Блохин.

Строительство ВКАД предусмотрено генпланом города, утвержденным в феврале 2018 года. Магистраль должна соединить мостами Владивосток с новыми территориями острова Русский и пустить движение по кольцу вокруг центральной части города. Дорога поможет разгрузить транспортные маршруты, ведущие в центр, разгрузить центральные улицы от фур, следующих в порт на мысе Эгершельд. Общая стоимость проекта оценивается в 200 млрд рублей.