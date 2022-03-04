В Приморье площадь посевов увеличат в этом году на 10%

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Приморья начали подготовку к посевной кампании и планируют в текущем году увеличить посевные площади с 465 тыс. га до более чем 500 тыс. га, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края.

"Сельхозпроизводители Приморского края готовятся к весенним полевым работам. В этом году они намерены увеличить посевную и перейти рубеж в 500 тыс. га. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, аграрии заготавливают семена и минеральные удобрения. Начать посевную кампанию планируется 25 марта", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в 2021 году приморские аграрии засеяли 465 тыс. га земли. К настоящему моменту они заготовили более 32 тысяч тонн минеральных удобрений (53% от плана). Запасы у дилеров позволили крестьянам приобрести семена сои, картофеля, ранних зерновых в полном объеме. Семян кукурузы закуплено более 50% от необходимого количества.

Сельскохозяйственный парк готов на 80%. Подготовлены 2 026 тракторов, 862 плуга, 684 сеялки, 645 культиваторов. Для фермеров предусмотрены региональные меры поддержки - субсидия на покупку семян, приобретение техники в лизинг, возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ.