Эксперт рассказал, зачем нужны технологии переработки поврежденного леса

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Скорейшая разработка технологических решений для переработки низкотоварной поврежденной древесины, а также внесение изменений в лесное законодательство требуются для того, чтобы вовлечь такую древесину в оборот и избежать ее накопления. Об этом в пятницу сообщил министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов на круглом столе в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Требуется скорейшая разработка и внедрение новых технологических процессов, позволяющих обеспечить использование низкотоварной поврежденной древесины в лесохимическом производстве. <…> На сегодняшний день лесной бизнес не идет на освоение поврежденных лесных насаждений в силу больших затрат и несовершенств законодательства. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, которые предусматривают упрощенные правила назначения санитарно-оздоровительных мероприятий путем визуального осмотра, так и снятие запрета проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в орехово-промысловых зонах станет стимулом для лесопромышленных предприятий края", - сказал Панов.

Основными причинами повреждений леса являются пожары, а также лесные вредители. Панов отметил, что только в Красноярском крае, по оценкам экспертов, накоплено более 300 млн кубометров погибшей и поврежденной древесины, нуждающейся в вырубке. Площадь таких насаждений в регионе превышает 5,4 млн га, или 5% лесного фонда края. За последние пять лет площадь насаждений, погибших и поврежденных в сильной степени, составляет более 40%, она увеличилась в 3,5 раза - с 572 тыс. га до 2 млн, а санитарно-оздоровительные мероприятия были проведены лишь на площади 150 тыс. га.

Как отметил министр, требуется резкое увеличение объемов санитарно-оздоровительных мероприятий, однако ряд норм действующего лесного законодательства не позволяет оперативно и в полном объеме их проводить. Например, для назначения санитарных рубок требуется проведение инструментального обследования, что весьма трудоемко.

Кроме того, законодательство не позволяет проводить санитарно-оздоровительные мероприятия в орехово-промысловых зонах, между тем в Красноярском крае площадь поврежденных и погибших кедрачей составляет более 860 тыс. га.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основная площадка - Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.