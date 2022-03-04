В России в 2022 году откроются два опорных центра Национального киберполигона

САМАРА, 4 марта. /ТАСС/. Два новых опорных центра Национального киберполигона будут открыты в Санкт-Петербурге и Оренбургской области до конца 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"В текущей ситуации для нас особенно важно оперативно обучать специалистов компетенциям, обеспечивающим кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. В 2022 году в России появятся еще два новых опорных центра Национального киберполигона - в Санкт-Петербурге и Оренбургской области", - цитирует пресс-служба Чернышенко.

По словам вице-премьера, открытые центры становятся частью Национального киберполигона, который разворачивается в стране по федеральному проекту "Информационная безопасность" национального проекта "Цифровая экономика".

Накануне в Самаре на базе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики открыли центр киберполигона. Благодаря ему ребята смогут отрабатывать навыки по противодействию компьютерным атакам. Также на базе центра будут проводить тестирование программных продуктов на стадии разработки или бета-тестирование для выявления уязвимостей в программном коде.

Власти Самарской области отмечали, что центр позволит подготовить специалистов, которые будут иметь практические навыки по отражению хакерских атак. В "Ростелекоме" рассчитывают, что созданная система поможет специалистам быстрее включиться в работу центров кибербезопасности.