S7 после приостановки части рейсов сама вывезет пассажиров из Таиланда

БАНГКОК, 4 марта. /ТАСС/. Российская авиакомпания S7, принявшая решение о приостановке выполнения некоторых международных рейсов, самостоятельно вывезет пассажиров из Таиланда. Об этом рассказал в пятницу корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, "вывоз пассажиров из провинции Пхукет будет осуществляться S7 самостоятельно, в том числе с привлечением авиакомпаний-партнеров". "Уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию будут направляться на электронную почту пассажиров", - уточнил он. Между тем дипломат добавил, что "Аэрофлот" продолжает выполнять рейсы на Пхукет в штатном режиме.

S7 ранее объявила об отмене полетов по ряду международных направлений. В Таиланде приостановка затронула рейсы из Владивостока, Иркутска, Новосибирска и Улан-Удэ в Бангкок, Пхукет и Краби. В авиакомпании уточнили, что она не закрывает международную программу полетов, а сокращает ее в связи с введенными ограничениями.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции после обращения руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции (как персональные, так и секторальные). 27 февраля министры иностранных дел 27 государств Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ. В качестве ответной меры Россия закрыла свое небо для 36 стран.