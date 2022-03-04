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Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках

Банк России принял решение не возобновлять фондовые торги на Московской бирже

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках. Об этом сообщается в пятницу на сайте площадки.

"Решением НКО НКЦ (АО) с 4 марта 2022 года устанавливается признак запрета коротких продаж по евро", - уточняется в сообщении Мосбиржи.

Банк России принял решение не возобновлять сегодня - пятый день подряд - фондовые торги на Московской бирже. Режим работы Московской биржи на 5 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск того же дня.

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